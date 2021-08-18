Программа на форсаже: «Русские Витязи» обновили связки фигур для форума «Армия-2021»

Российская пилотажная группа «Русские Витязи» обновила летную программу специально к Международному военно-техническому форуму «Армия-2021».

К примеру, летчики ранее никогда не выполняли подряд вираж и «петлю Нестерова» на форсажном режиме полета. Затем «Витязи» исполняют связку из групповой «бочки», «петли» с поворотом на 180 градусов на нисходящей и маневра «ухо» с боевым разворотом, полубочки и полупереворота уже в составе четырех самолетов.

Форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа в КВЦ «Патриот». Планируется, что воздушный показ будет включать в себя более 30 современных и перспективных авиационных комплексов. Кроме «Русских Витязей», свое мастерство покажут экипажи групп «Стрижи» и «Беркуты».