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Программа на форсаже: «Русские Витязи» обновили связки фигур для форума «Армия-2021»

Егор Левин
18:45 18.08.2021
Летчики ранее никогда не выполняли подряд вираж и «петлю Нестерова» на форсажном режиме полета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская пилотажная группа «Русские Витязи» обновила летную программу специально к Международному военно-техническому форуму «Армия-2021».

К примеру, летчики ранее никогда не выполняли подряд вираж и «петлю Нестерова» на форсажном режиме полета. Затем «Витязи» исполняют связку из групповой «бочки», «петли» с поворотом на 180 градусов на нисходящей и маневра «ухо» с боевым разворотом, полубочки и полупереворота уже в составе четырех самолетов.

Форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа в КВЦ «Патриот». Планируется, что воздушный показ будет включать в себя более 30 современных и перспективных авиационных комплексов. Кроме «Русских Витязей», свое мастерство покажут экипажи групп «Стрижи» и «Беркуты».

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