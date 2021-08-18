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Сотрудники «Россети-Центр» почтили память фронтовиков-энергетиков в Туле

Алексей Курильченко
18:28 18.08.2021
В Туле почтили память энергетиков, участвовавших в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У единственного в стране Мемориала героям-энергетикам в Туле сегодня возложили живые цветы. К уникальному комплексу, открытому в год 75-летия Победы при участии губернатора Алексея Дюмина, принесли красные гвоздики участники коллегии компании «Россети Центр» и «Россети Центр - Приволжье». У Вечного огня почтили минутой молчания память погибших сотрудников отрасли. В годы Войны многие ушли на фронт простыми солдатами. А те, кто остался в тылу, совершали трудовой подвиг - поддерживали бесперебойное электроснабжение в стране.

«43 героя и полных кавалеров славы увековечены в этом мемориале: 13 героев и 40 полных кавалеров славы и Великой Отечественной войны. Вечный огонь на этом мемориале зажжен от кремлевской стены, от могилы неизвестного солдата», - рассказал генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

Сегодня этот комплекс не просто памятник, увековечивший героизм энергетиков - это место рекреации для жителей Тулы и гостей города. Мемориальный комплекс состоит из пяти площадок. На них располагаются стелы, посвященные каждому году Великой Отечественной. Центральная аллея ведет к обелиску высотой 1418 сантиметров - по числу дней войны. Она выполнена в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Монумент увенчан изображением ордена Победы.

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