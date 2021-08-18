Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вечные подтопленцы»: вода вновь хлынула на Приамурье и Хабаровский край

Алексей Курильченко
Диана Сирази
18:15 18.08.2021
Амурскую область и Хабаровский край накрыл четвертый пик паводка за год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Жители Амурской области и Хабаровского края решают свои проблемы вплавь. Во дворах воды стоит по пояс - урожай не собирают, а вылавливают. Городам вода уже тоже угрожает - в Хабаровске готовятся откачивать воду, если она хлынет на променад набережной.

Плавающий транспортер рассекает полноводную реку в том месте, где еще недавно была обычная дорога. Огромная машина способна взять на борт несколько тонн грузов - в безопасные районы из затопленных сел военнослужащие эвакуируют вещи, технику, мебель и даже автомобили. В соседней Амурской области машины уже не нужны - только лодки. Попасть домой можно только вплавь, а под водой - полностью уничтоженный стихией урожай.

Местные жители уже называют себя «вечными подтопленцами», ведь это уже четвертый пик паводка за год. Дамбы в двух селах в Приамурье не выдержали напора большой воды - и теперь в селе Владимировка и Усть-Ивановка - своя Атлантида. Масштаб стихии особенно заметен со снимков спутника - предыдущую волну паводка Амурская область приняла на себя в июне.

Пока люди своими силами укрепляют дамбу: носят мешки с песком. Работают и дети, и старики - с утра до ночи. Гребень паводка захватывает и Хабаровский край - смещается вниз, по течению. Светлана в собственном доме - по колено в воде - эта комната когда-то была спальней.

В Хабаровском крае Амур достиг максимальных отметок. Каждый день вода отвоевывает новые территории - пока это 15 сел, но в зоне подтопления могут оказаться сотни населенных пунктов.

«Еще буквально три дня назад чтобы попасть в любой из домов по улице Богачева достаточно было просто подъехать на машине. Теперь нужна либо лодка либо специальный рыбацкий костюм», - рассказывает корреспондент Юрий Золотарев.

Спасатели круглосуточно патрулируют подтопленные участки, помогая жителям спасать имущество, откачивают воду с помощью мотопомп, а там, где вода отступила, в ход идут тепловые пушки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:12 В стране и мире
В Таиланде разрешили въезд туристам, привитым «Спутником V»
15:12 В стране и мире
В Краснодаре эвакуирован крупный торговый центр
13:08 ОПК
В Челябинске запустили серийное производство боевых модулей «Охотник»
12:40 Армия
статья
О целях АрМИ, странах-участницах и новых конкурсах: большое интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу
11:40 В стране и мире
Видео
Задержан четвертый заключенный, сбежавший из-под стражи в Истре
Популярное
Видео
ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Отец девятилетней абитуриентки отреагировал на незачисление в МГУ
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.