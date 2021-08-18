«Вечные подтопленцы»: вода вновь хлынула на Приамурье и Хабаровский край

Жители Амурской области и Хабаровского края решают свои проблемы вплавь. Во дворах воды стоит по пояс - урожай не собирают, а вылавливают. Городам вода уже тоже угрожает - в Хабаровске готовятся откачивать воду, если она хлынет на променад набережной.

Плавающий транспортер рассекает полноводную реку в том месте, где еще недавно была обычная дорога. Огромная машина способна взять на борт несколько тонн грузов - в безопасные районы из затопленных сел военнослужащие эвакуируют вещи, технику, мебель и даже автомобили. В соседней Амурской области машины уже не нужны - только лодки. Попасть домой можно только вплавь, а под водой - полностью уничтоженный стихией урожай.

Местные жители уже называют себя «вечными подтопленцами», ведь это уже четвертый пик паводка за год. Дамбы в двух селах в Приамурье не выдержали напора большой воды - и теперь в селе Владимировка и Усть-Ивановка - своя Атлантида. Масштаб стихии особенно заметен со снимков спутника - предыдущую волну паводка Амурская область приняла на себя в июне.

Пока люди своими силами укрепляют дамбу: носят мешки с песком. Работают и дети, и старики - с утра до ночи. Гребень паводка захватывает и Хабаровский край - смещается вниз, по течению. Светлана в собственном доме - по колено в воде - эта комната когда-то была спальней.

В Хабаровском крае Амур достиг максимальных отметок. Каждый день вода отвоевывает новые территории - пока это 15 сел, но в зоне подтопления могут оказаться сотни населенных пунктов.

«Еще буквально три дня назад чтобы попасть в любой из домов по улице Богачева достаточно было просто подъехать на машине. Теперь нужна либо лодка либо специальный рыбацкий костюм», - рассказывает корреспондент Юрий Золотарев.

Спасатели круглосуточно патрулируют подтопленные участки, помогая жителям спасать имущество, откачивают воду с помощью мотопомп, а там, где вода отступила, в ход идут тепловые пушки.