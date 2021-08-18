В стране и мире Гром гремит и кроны гнутся: Москву накрыл ураган Егор Левин Ожидается, что непогода сохранится с 16.00 18 августа до утра следующего дня. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Столицу накрыл сильнейший ураганный ливень. Крупный и частый дождь пошел стеной, а ветер гнул высокие толстые деревья. На кадрах видны настоящие «волны» дождя. Кроны ходят ходуном. Столичные городские службы приведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что непогода сохранится с 16.00 18 августа до утра следующего дня. В отдельных районах Москвы может выпасть до 33 миллиметров осадков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика