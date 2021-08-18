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«Пожалуйста, про...»: 82-летняя блокадница рассказала о записке, оставленной проникшим к ней в дом вором

Егор Левин
Роман Закурдаев
15:45 18.08.2021
Вор вовремя одумался и не стал ничего красть. После себя он оставил только пятна крови от полученной при проникновении раны и надпись с извинением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ленинградской области в дом 82-летней блокадницы Иры Александровой проник вор. Он получил сильную рану, порезавшись об остекление окна. Но как только попал внутрь и попытался чем-то поживиться, увидел, кто именно живет в доме, и решил остановиться.

Пенсионерка рассказала, что мужчина, которого спугнула ее соседка, не тронул ровным счетом ничего. Ни медали, ни деньги - ничего, по ее словам, не тронуто. Неудавшийся вор лишь оставил на столе записку с просьбой простить его.

Сама Александрова в момент проникновения гуляла в парке. На ее мобильный пришло оповещение о сработавшей в доме сигнализации. Связавшись с теми, кто мог зайти к ней, блокадница выяснила, что в доме явно оказался кто-то посторонний.

«Я иду и слышу, что сигнализация работает на всю деревню, я иду и в парке ее слышу. Думаю, это уже нехорошо», - поделилась Ира Ивановна.

Единственное, что оставил после себя вор, - это пятна крови от пореза и записку в тетрадке блокадницы.

«Крупно печатными буквами было написано: “Пожалуйста, про...” - и дальше видно, что что-то еще, какое-то слово. И густо залито кровью», - рассказала она.

Александрова вспомнила, что было еще третье слово, но его не было видно совсем.

В возрасте четырех лет Ира Ивановна вместе с матерью и старшей сестрой оказалась в плену у фашистов. Повзрослев, в мирное время она почти 50 лет проработала заведующей аптекой. В день ограбления ее сын улетел в отпуск и она осталась одна. Единственным очевидцем преступления оказалась ее ближайшая соседка.

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