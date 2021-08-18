«Пожалуйста, про...»: 82-летняя блокадница рассказала о записке, оставленной проникшим к ней в дом вором

В Ленинградской области в дом 82-летней блокадницы Иры Александровой проник вор. Он получил сильную рану, порезавшись об остекление окна. Но как только попал внутрь и попытался чем-то поживиться, увидел, кто именно живет в доме, и решил остановиться.

Пенсионерка рассказала, что мужчина, которого спугнула ее соседка, не тронул ровным счетом ничего. Ни медали, ни деньги - ничего, по ее словам, не тронуто. Неудавшийся вор лишь оставил на столе записку с просьбой простить его.

Сама Александрова в момент проникновения гуляла в парке. На ее мобильный пришло оповещение о сработавшей в доме сигнализации. Связавшись с теми, кто мог зайти к ней, блокадница выяснила, что в доме явно оказался кто-то посторонний.

«Я иду и слышу, что сигнализация работает на всю деревню, я иду и в парке ее слышу. Думаю, это уже нехорошо», - поделилась Ира Ивановна.

Единственное, что оставил после себя вор, - это пятна крови от пореза и записку в тетрадке блокадницы.

«Крупно печатными буквами было написано: “Пожалуйста, про...” - и дальше видно, что что-то еще, какое-то слово. И густо залито кровью», - рассказала она.

Александрова вспомнила, что было еще третье слово, но его не было видно совсем.

В возрасте четырех лет Ира Ивановна вместе с матерью и старшей сестрой оказалась в плену у фашистов. Повзрослев, в мирное время она почти 50 лет проработала заведующей аптекой. В день ограбления ее сын улетел в отпуск и она осталась одна. Единственным очевидцем преступления оказалась ее ближайшая соседка.