Армия В ЮВО доставили 34 боевых знамени воинских частей времен Великой Отечественной войны Валентина Пескова Знамена, полученные в качестве исторических музейных экспонатов, являются штандартами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы войны в южных регионах Советской России. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Более 30 боевых знамен дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области и Крыму, доставили в Южный военный округ (ЮВО). Оттуда они будут переданы в музеи субъектов Российской Федерации. Реликвии передали представителям командования общевойсковых объединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии, чтобы провести реставрационные работы и подготовить знамена к торжественным церемониям передачи в музеи Воинской Славы. © Минобороны РФ Десять из 34 полотнищ останутся в Ростовской области, восемь будут переданы в Волгоград, 11 - в Крым, в том числе по одному в Керчь и Феодосию, два в Астрахань, остальные - по одному в Дагестан, Краснодар и Чеченскую Республику. Кроме того, 15 боевых знамен останутся в самом Южном военном округе и будут торжественно вручены его командованию 22 августа в День Российского Флага во время праздничных мероприятий в парке «Патриот» Минобороны РФ в подмосковном Алабине. © Минобороны РФ Полученные в качестве исторических музейных экспонатов, боевые знамена являются штандартами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий, а также бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны в южных регионах Советской России. Командующий войсками ЮВО генерал армии А. Дворников определил порядок проведения торжественных церемоний передачи боевых знамен. «Вручение необходимо организовать в период проведения военно-технического форума ЮВО на площадках парков "Патриот" субъектов РФ», - уточнил А. Дворников. Военно-технический форум ЮВО «Армия-2021» пройдет в период с 27 по 29 августа на территории 14 субъектов РФ в зоне ответственности военного округа, а также в военно-патриотических парках зарубежных военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика