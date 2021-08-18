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В ЮВО доставили 34 боевых знамени воинских частей времен Великой Отечественной войны

Валентина Пескова
03:00 18.08.2021
Знамена, полученные в качестве исторических музейных экспонатов, являются штандартами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы войны в южных регионах Советской России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 30 боевых знамен дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области и Крыму, доставили в Южный военный округ (ЮВО). Оттуда они будут переданы в музеи субъектов Российской Федерации.

Реликвии передали представителям командования общевойсковых объединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии, чтобы провести реставрационные работы и подготовить знамена к торжественным церемониям передачи в музеи Воинской Славы.

© Минобороны РФ

Десять из 34 полотнищ останутся в Ростовской области, восемь будут переданы в Волгоград, 11 - в Крым, в том числе по одному в Керчь и Феодосию, два в Астрахань, остальные - по одному в Дагестан, Краснодар и Чеченскую Республику. Кроме того, 15 боевых знамен останутся в самом Южном военном округе и будут торжественно вручены его командованию 22 августа в День Российского Флага во время праздничных мероприятий в парке «Патриот» Минобороны РФ в подмосковном Алабине.

© Минобороны РФ

Полученные в качестве исторических музейных экспонатов, боевые знамена являются штандартами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий, а также бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны в южных регионах Советской России.

Командующий войсками ЮВО генерал армии А. Дворников определил порядок проведения торжественных церемоний передачи боевых знамен.

«Вручение необходимо организовать в период проведения военно-технического форума ЮВО на площадках парков "Патриот" субъектов РФ», - уточнил А. Дворников.

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2021» пройдет в период с 27 по 29 августа на территории 14 субъектов РФ в зоне ответственности военного округа, а также в военно-патриотических парках зарубежных военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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