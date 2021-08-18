В ЮВО доставили 34 боевых знамени воинских частей времен Великой Отечественной войны
Знамена, полученные в качестве исторических музейных экспонатов, являются штандартами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы войны в южных регионах Советской России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Более 30 боевых знамен дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области и Крыму, доставили в Южный военный округ (ЮВО). Оттуда они будут переданы в музеи субъектов Российской Федерации.
Реликвии передали представителям командования общевойсковых объединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии, чтобы провести реставрационные работы и подготовить знамена к торжественным церемониям передачи в музеи Воинской Славы.
В ДPУГИХ CMИ
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