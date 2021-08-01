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«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М

Владимир Расходчиков
10:14 01.08.2021
Новый боевой модуль «Бахча-У», установленный на боевые машины десанта БМД-4М, позволил сократить вес машины за счет автоматизации заряжания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Созданный для БМД-4М боевой модуль «Бахча-У», на котором и находятся все орудия, оснащен автоматической системой заряжания. Это позволило убрать одного из членов экипажа, который ранее отвечал за эту процедуру, что позволило выиграть боевой машине десанта в весе. Съемочная группа программы «Военная приемка» решила продемонстрировать новый процесс заряжания снарядов в «Бахча-У», прикрепив к одному из снарядов камеру.

Несмотря на сложную систему перемещения снаряда внутри боевого модуля «Бахча-У», автоматические механизмы быстро и точно справляются с заряжанием, а камера на снаряде при этом остается цела.

В распоряжении главного орудия БМД-4М находится два типа осколочно-фугасных снарядов: обычный и новый, обладающий возможностью дистанционного подрыва. Также из БМД-4М возможно вести огонь противотанковыми ракетами, похожими по строению на снаряды противотанкового комплекса «Корнет». 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМД-4М. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Вы увидите в действии бронемашину десанта нового поколения и узнаете все ее особенности.

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