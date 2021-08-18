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Глава Минобороны озвучил главную цель АрМИ

Анна Берестовая
01:38 18.08.2021
Шойгу назвал главную цель Армейских международных игр.
Глава Минобороны озвучил главную цель АрМИ
© Фото: Минобороны России
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Основной целью проведения Армейских международных игр является увеличение боеспособности вооруженных сил. Такое заявление сделал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«В ходе первых внезапных проверок в 2013 году выяснилось, что некоторые части в общем-то не очень готовы, а отдельные подразделения совсем не готовы», - указал он.

После этого были введены значительные изменения в обучении войск. Так, к примеру, в рамках соответствующих изменений появились программы по благоустройству почти всех полигонов РФ. Кроме того, было решено в пять раз увеличить возможный расход боеприпасов на стрельбах различных видов и родов войск.

«Все это было впоследствии выполнено», - уточнил глава Минобороны в интервью газете «Красная звезда».

Помимо этого, в ВС было значительно усовершенствовано обучение личного состава за счет введение широкой состязательной компоненты. Именно в этой связи были созданы соревнования АрМИ, регулярно проводящиеся по сей день.

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