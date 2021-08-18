Глава Минобороны озвучил главную цель АрМИ
Основной целью проведения Армейских международных игр является увеличение боеспособности вооруженных сил. Такое заявление сделал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
«В ходе первых внезапных проверок в 2013 году выяснилось, что некоторые части в общем-то не очень готовы, а отдельные подразделения совсем не готовы», - указал он.
После этого были введены значительные изменения в обучении войск. Так, к примеру, в рамках соответствующих изменений появились программы по благоустройству почти всех полигонов РФ. Кроме того, было решено в пять раз увеличить возможный расход боеприпасов на стрельбах различных видов и родов войск.
«Все это было впоследствии выполнено», - уточнил глава Минобороны в интервью газете «Красная звезда».
Помимо этого, в ВС было значительно усовершенствовано обучение личного состава за счет введение широкой состязательной компоненты. Именно в этой связи были созданы соревнования АрМИ, регулярно проводящиеся по сей день.