Тонут в воде: почти 200 домов затопило в селе Владимировка Амурской области

Двести домов подтопило из-за паводка в селе Владимировка Амурской области.

Село расположено неподалеку от слияния двух рек - Амура и Зеи. Из-за сильных дождей вода в них поднялась. Это уже вторая волна паводков в регионе. Местные жители не так давно оправились после первой - в июне этого года.

«Вот как вода только сошла, мы сразу же начали дамбы строить. Сразу же укреплять, достраивать, где были слабые места. Вся надежда на дамбы и была. Но немножко времени не хватило. Еще бы неделька была в запасе, глядишь бы, мы бы и все село отстояли», - поделился местный житель.

Пик амурского паводка приближается к соседнему Хабаровскому краю. Самая сложная ситуация в населенном пункте Корсаково-2. Подойти к жилым домам можно только в специальном костюме.

В краевой столице возводят укрепления на набережных. Специальные группы готовы откачивать насосами воду, для того чтобы защитить жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ярче всего рост уровня воды в реке видно на центральной набережной. В настоящий момент по реке курсируют лишь прогулочные теплоходы. Сообщение с дачными островами закрыто.

Жители Хабаровска опасаются повторения ситуации 2013 года. Тогда произошел крупнейший за 115 лет разлив Амура и тысячи людей остались без жилья.