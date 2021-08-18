Среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей

В России осенью разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. Правительство уже утвердило правила розыгрыша. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Как отмечается, мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря. Принять участие в розыгрыше смогут совершеннолетние россияне, имеющие уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.

Розыгрыш состоится на официальном сайте бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы там же.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг и направлена push-уведомлением.

Из списка всех участников компьютер посредством случайной выборки дважды определит 1000 победителей - каждый получит 100 тысяч рублей. Для этого необходимо будет указать номер банковской карты системы МИР.

Приз поступит на счет после подтверждения реквизитов. Выплату будут производиться в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.