В Челябинске запустили серийное производство боевых модулей «Охотник»

В Челябинске, на НПО «Электромашина» (входит в Ростех), началось серийное производство боевого модуля «Охотник» для бронеавтомобилей.

Боевой модуль прошел квалификационные испытания. Его покажут на международном форуме «Армия-2021», который пройдет с 22 по 28 августа в подмосковном парке «Патриот».

«В 2020 году пять колесных бронированных автомобилей "Тайфун" К-53949 с боевыми модулями "Охотник" приняли участие в параде на Красной площади. В этом году изделия "Электромашины" для этих автомобилей поставлены после ряда усовершенствований. В том числе на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов. Благодаря модернизации эффективность попадания "Охотника" по цели увеличилась на 20-30%», - отметил заместитель гендиректора по спецтехнике АО «НПО «Электромашина» Иван Корольков.

Интересно, что универсальность «Охотника» позволяет применять его на самой различной спецтехнике разных родов войск, включая сухопутные и инженерные. Как говорится в сообщении от Ростеха, заявки на модуль уже подали сухопутные и инженерные войска.