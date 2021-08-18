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Мутные воды: Фетисов помог жителям Подольского района решить экологическую проблему

Егор Левин
11:47 18.08.2021
Предположительно, виновником случившегося является местное предприятие, технопарк, построенный несколько лет назад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тревога в Подольском районе: вода в пруду деревни Новогородово стала мутной, а рыба в ней не выживает. Масштаб катастрофы можно почувствовать в прямом смысле - запах стоит невыносимый и иногда даже мешает жителям спать.

Оказалось, причина кроется в трубе, из которой в водоем сливаются отходы. Предположительно, виновником случившегося является местное предприятие, технопарк, построенный несколько лет назад.

С просьбой о помощи жители Новогородово обратились к легендарному спортсмену и депутату Вячеславу Фетисову, который уже не раз отстаивал ранее интересы экологии.

«Сэкономив сегодня на очистных сооружениях, мы потом получим проблему, которая будет касаться всех. Рано или поздно зараза попадет в грунтовые воды и так или иначе окажется на нашем столе. Мы все сделаем, чтобы наладить контроль», - заявил олимпиец.

После обращений местных жителей было возбуждено административное дело. На месте экологического инцидента работают экологи, пробы воды уже передали на экспертизу. По ее результатам станет точно понятно, кто конкретно виновен в загрязнении водоема.

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