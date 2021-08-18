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Российские военные продемонстрировали экстремальное вождение в Катаре

Тимур Шерзад
12:29 18.08.2021
Международный этап конкурса «Дорожный патруль-2021» состоится с 22 по 26 августа на базе сил военной полиции Катара недалеко от столицы государства. В нем будут состязаться команды пяти стран - России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская команда на конкурс АрМИ-2021 «Дорожный патруль» демонстрирует экстремальное вождение патрульных автомобилей в Катаре. Автомашины марки Nissan предоставлены катарской стороной - они приобретены специально для Армейских международных игр. 

Демонстрация приемов экстремального вождения проходила в ограниченном, обозначенном конусами, пространстве, в условиях экстремально жаркой погоды. 

Военнослужащие выполнили «змейку» вперед и назад, разворот на 180 градусов, габаритный коридор, упражнения «дворик» и «восьмерка». Задача была непростая - ширина проезда лишь на 30 сантиметров шире габаритов автомобилей. Еще и время идет.

Международный этап конкурса «Дорожный патруль-2021» состоится с 22 по 26 августа на базе сил военной полиции Катара недалеко от столицы государства. В нем будут состязаться команды пяти стран - России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара. 

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