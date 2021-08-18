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Команда Белоруссии готовится к конкурсу АрМИ «Открытая вода» на реке Оке

Тимур Шерзад
Олег Лавров
11:37 18.08.2021
КамАЗы перевозят звенья, из которых собирают понтонные мосты и паромы. Команда из Белоруссии ведет приемку российской техники. Смотрят на исправность и состояние всех механизмов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Буксирно-моторные катера недавно поступили на вооружение, а уже задействованы в Армейских международных играх. На полигоне во Владимирской области состоится конкурс «Открытая вода». В нем примут участие команды из России и Белоруссии. Они уже приступили к тренировкам. Как военные инженеры оценивают возможности отечественной техники, узнал Олег Лавров.

Эти грузовики, выпускаемые в Набережных Челнах более полувека, перевозят людей и грузы. База КамАЗа также служит для размещения ряда специальной и военной техники. Так и звенья понтонного парка, например, расположены на этом шасси.

«В Белоруссии мы ездим на КрАЗ-255. С этой машиной я сталкиваюсь первый раз», - признался Сергей Шевчук, заместитель командира взвода команды Белоруссии.

При знакомстве с отечественной машиной ряд отличий становится очевиден.

«У нас тросы, лебедка идет на рычагах. Повышенная, пониженная и нейтралка. На передачах ты поднимаешь. Тут уже улучшенная система. На кнопках все происходит», - отметил Шевчук. 

КамАЗы перевозят звенья, из которых собирают понтонные мосты и паромы. Команда из Белоруссии ведет приемку российской техники. Смотрят на исправность и состояние всех механизмов.

После того как команды осмотрели технику в парке, начались испытания на воде. И вот прямо сейчас белорусские военнослужащие испытывают плавающий гусеничный транспортер.

На этой технике команды выступят на конкурсе понтонно-переправочных подразделений - «Открытая вода». Инженерам предстоит различными способами переправить технику через реку. Впервые Армейские игры пройдут на таких буксирно-моторных катерах. Они недавно поступили на вооружение.

«Мощные катера. Это все интересно, мы сейчас будем еще учиться на них и осваивать», - подчеркнул Александр Ставиц, командир понтонной роты команды Белоруссии. 

На створах реки Оки военнослужащие выполнят пять этапов эстафеты, максимально быстро переправив на другой берег реки танки, бронемашины и грузовые автомобили. 

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