Участники «Военного ралли» оттачивают стрельбу с бронеавтомобиля «Тигр» в Тыве

Участники конкурса АрМИ-2021 «Военное ралли» оттачивают навыки стрельбы из пулеметов Калашникова, установленных на бронеавтомобилях «Тигр».

Тренировка проходит на полигоне Кара-Хаак в Тыве. В ней участвуют военнослужащие семи стран. Стрельба велась по мишеням, имитирующим пулеметный расчет, грудную и ростовую фигуры. Также поражались мишени, временно появляющиеся на 10 секунд.

Международный этап конкурса пройдет в трех районах Тывы и на горном полигоне Кара-Хаак 28-29 августа. Все участвующие команды прошли обязательный двухнедельный карантин и тесты на COVID-19.