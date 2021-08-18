СМИ: авиакомпании РФ к 2035 году смогут увеличить перевозки на 63% и перевозить до 209 млн пассажиров

По сравнению с 2019 годом российские авиакомпании, по данным СМИ, к 2035 году смогут увеличить свой пассажиропоток на 63% - до 209 миллионов пассажиров. Согласно проекту транспортной стратегии, как пишет пресса, уже в 2025 году пассажиропоток составит 147,4 миллиона пассажиров, а в 2030 году - 177 миллионов.

«Объем перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями будет расти со среднегодовым темпом в 3,1%», - цитирует ТАСС документ проекта стратегии.

Как следует из стратегии, в 2019 году российские авиакомпании перевезли рекордное количество пассажиров. Однако уже в 2020 году на фоне пандемии перевозки упали на 46%, сократившись до 69,24 миллионов пассажиров.

Как сообщает СМИ, к 2035 году ожидается продолжение роста перевозок в России всеми видами транспорта в связи с развитием экономики, роста связанности регионов и развития туристических зон. Перевозки пассажиров на железнодорожных поездах дальнего следования якобы к этому времени также вырастут на 29%, то есть - до 150 миллионов пассажиров, а вот передвижение на автомобильном транспорте покажет рост только на 3%, увеличившись до 124 миллионов.