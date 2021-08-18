ВВС США расследуют обнаружение тела в отсеке для шасси прибывшего из Кабула самолета

Военно-воздушные силы США начали проведение расследования в связи с обнаружением человеческих останков в отсеке для шасси военно-транспортного самолета ВВС США С-17. Об этом сообщило агентство Reuters.

Борт вылетел из Кабула, где в аэропорту в это время царил хаос и неразбериха. И вернулся в США, где по приземлению в аэропорту после осмотра самолета в нем было найдено тело.

«Столкнувшись с быстро усугубляющейся опасной обстановкой вокруг самолета, экипаж C-17 решил как можно скорее покинуть аэродром», - цитирует агентство сообщение военных.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Некоторые местные жители хотят покинуть страну, в которой обосновались боевики движения «Талибан»*.

«Талибан»* - террористическая организация, запрещена в РФ.