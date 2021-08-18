Шойгу рассказал, что обязательно стоит посетить на форуме «Армия-2021»

Примерно в одно время с Армейскими играми состоится Международный военно-технический форум «Армия», начало которого намечено на 23 августа. В нем примут участие делегации из 97 стран мира, и будут продемонстрированы примерно 20 тысяч образцов военной и частично военной продукции. Об этом в интервью изданию «Красная звезда» сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, во время мероприятия, как ожидается, будет подписано 45 госконтрактов общей суммой приблизительно на 500 миллиардов рублей. Ожидается подписание контрактов на поставку танков Т-90М и роботехнических комплексов «Уран-14», на строительство разведывательных кораблей, минных тральщиков и так далее.

«Мероприятия форума проходят не только в Военно патриотическом парке «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, но также во всех военных округах и на Северном флоте», - обозначил министр.

Особое внимание гостям форума глава Минобороны РФ посоветовал обратить на кластер, связанный с современными технологиями искусственного интеллекта и иными IT, который расположится в павильоне «А» подмосковного КВЦ «Патриот». В этой актуальной и важной области, как отметил Шойгу, у ВС России отмечается хорошая динамика.

В рамках экспозиции Военного инновационного технополиса ЭРА гостям покажут лучшие разработки победителей различных вузовских конкурсов и научно-исследовательских выставок министерства обороны страны. Также интересными, по мнению Шойгу, станут экспозиции «Диверсификация ОПК России» и «Арктика». Кроме того, большого интереса зрителей заслуживает чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами.