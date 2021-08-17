Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине

Рыбалка в Татарском проливе на Сахалине закончилась сюрпризом для местных рыбаков - они хотели наловить трески и камбалы, однако выудили несколько десятков фугу - ядовитых рыб.

Встречу с фугу сняли на видео. Как отмечается, ядовитые рыбы попадались на крючок чуть ли не каждые пару минут.

Фугу является частым обитателем морских вод вокруг Сахалина. Куда чаще этих рыб можно встретить на юго-востоке и юге Сахалина, в Холмском и Корсаковском районах.