В Якутии рыбаки выловили карасей голыми руками в грязи

Из-за жаркой погоды в Якутии пересохли некоторые озера, однако это не стало поводом для уныния для некоторых рыбаков - они решили воспользоваться ситуацией и стали ловить добычу голыми руками.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен сам процесс подобной рыбалки - жители хватают рыбу, которая оказалась в ловушке, прямо руками, и тут же кладут в ведро.

Пользователи в комментариях к видеозаписи предположили, что жители хотели просто перенести карасей к другому озеру.

