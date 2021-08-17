Пенсионерка по ошибке заплатила таксисту за поездку 190 тысяч рублей

Пожилая женщина ошибочно заплатила за поездку в такси из Москвы в Серпухов 190 тысяч рублей.

Как отмечает «Подмосковье сегодня», в дороге женщина жаловалась таксисту на появившиеся в отношениях с сыном проблемы. Таксист проявил сочувствие. По окончанию поездки женщина отдала мужчине конверт с деньгами и вышла из автомобиля. Таксист обнаружил вместо необходимых 5 тысяч рублей куда больше - 190 тысяч.

Сервис заказа такси связался с женщиной и сообщил о том, что ее денежные средства находятся в целости и сохранности. Женщина объяснила, что перепутала конверты по причине депрессии.

