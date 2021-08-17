Участники конкурса АрМИ совершили первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом под Рязанью
Под Рязанью участники международного конкурса АрМИ «Десантный взвод-2021» провели первую практическую тренировку.
© Фото: Минобороны РФ
Участники международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», который начнется в Рязанской области 22 августа, ознакомились на местности с порядком проведения этапа «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км» и провели первую практическую тренировку.
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