Армия Участники конкурса АрМИ совершили первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом под Рязанью Кира Карон Под Рязанью участники международного конкурса АрМИ «Десантный взвод-2021» провели первую практическую тренировку. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Участники международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», который начнется в Рязанской области 22 августа, ознакомились на местности с порядком проведения этапа «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км» и провели первую практическую тренировку. © Минобороны РФ Накануне члены команд-участниц состязаний завершили укладку парашютных систем, подготовили их к десантированию и провели предпрыжковую тренировку. Рано утром команды прибыли на площадку «Житово» под Рязанью, прошли все положенные линии проверки под руководством офицеров воздушно-десантной службы Тульского гвардейского соединения ВДВ и выдвинулись к трем транспортно-боевым вертолетам Ми-8АМТШ для совершения десантирования в составе взводов. © Минобороны РФ После совершения прыжка и приземления на площадке «Житово» участники осуществили сбор и совершили километровый марш-бросок. По прибытии военнослужащих к финишу тренеры и руководители команд подвели итоги, указав участникам на недостатки и моменты, на которые особо следует обратить внимание. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика