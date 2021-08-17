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Участники конкурса АрМИ совершили первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом под Рязанью

Кира Карон
06:39 17.08.2021
Под Рязанью участники международного конкурса АрМИ «Десантный взвод-2021» провели первую практическую тренировку.
Участники конкурса АрМИ совершили первый учебно-тренировочный прыжок с парашютом под Рязанью
© Фото: Минобороны РФ
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Участники международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», который начнется в Рязанской области 22 августа, ознакомились на местности с порядком проведения этапа «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км» и провели первую практическую тренировку.

© Минобороны РФ

Накануне члены команд-участниц состязаний завершили укладку парашютных систем, подготовили их к десантированию и провели предпрыжковую тренировку.

Рано утром команды прибыли на площадку «Житово» под Рязанью, прошли все положенные линии проверки под руководством офицеров воздушно-десантной службы Тульского гвардейского соединения ВДВ и выдвинулись к трем транспортно-боевым вертолетам Ми-8АМТШ для совершения десантирования в составе взводов.

© Минобороны РФ

После совершения прыжка и приземления на площадке «Житово» участники осуществили сбор и совершили километровый марш-бросок.

По прибытии военнослужащих к финишу тренеры и руководители команд подвели итоги, указав участникам на недостатки и моменты, на которые особо следует обратить внимание.

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