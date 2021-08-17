Стало известно о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, в субботу, 21 августа, приблизится к Земле, однако для планеты он угрозы не представляет, поскольку пролетит мимо. Об этом сообщили в Московском планетарии.

«По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», - передает РИА Новости слова представителей Московского планетария.

Как отмечается, за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на гораздо более близких расстояниях. Так, например, в 2011 году два астероида размерами 100 и 360 метров приблизились к планете на 384 тысячи километров. За последние же сто лет настолько близких пролетов было более 30.

Ученые подчеркивают, что наибольшую опасность, тем не менее, несут в себе те небесные тела, о которых мир узнает уже после их падения - например, как челябинский метеорит.