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МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы

Валентина Пескова
05:42 17.08.2021
Как отметили в МИДе, почти четыре тысячи офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе.
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
© Фото: STR XinHua Globallookpress
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Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану по спасению и оказанию помощи на случай эвакуации в кризисных ситуациях, однако альянс не проявил к этому никакого интереса. В равной степени, как и к налаживанию диалога с ОДКБ.

Как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, результатом такого высокомерия со стороны альянса стали «беспардонные просьбы» к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто сотрудничал с альянсом в Афганистане.

«Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО - внутри, ОДКБ - на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», - цитирует Грушко РИА Новости.

Грушко напомнил, что ранее в Совете Россия-НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН были реализованы ряд проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана и купированию рисков, исходящих из этой страны, в том числе угрозы наркотрафика.

Представитель МИДа отметил, что «почти четыре тысячи офицеров антинаркотических служб из Афганистана, из Пакистана и стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе». Были и другие успешные и очень востребованные проекты, добавил замминистра.

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