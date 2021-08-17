На столичный регион движутся интенсивные дожди

Во второй половине дня 18 августа, в среду, в Москву и Подмосковье придут интенсивные дожди. При этом ливни начнут ослабевать только в пятницу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Начиная со второй половины дня в среду кратковременные дожди прогнозируются в Москве и Подмосковье. Они будут заметными, не просто смочит землю дождик», - цитирует ТАСС метеоролога.

По словам главы Гидрометцентра, дожди при этом не смогут заметно охладить воздух в столице, поэтому температурный фон будет оставаться аномально высоким. Столбики термометров будут держаться в диапазоне 20-25 градусов с четверга, что выше нормы на 3-4 градуса.