Электросамокат взорвался посреди квартиры жилого дома в Перми
Взрыв электросамоката снес стену квартиры в Перми.
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Электросамокат, находившийся внутри квартиры жилой многоэтажки, взорвался посреди помещения. Инцидент произошел в Перми на 14-м этаже высотки в Мотовилихинском районе.
Взрыв оказался достаточно мощным и повлек серьезные разрушения. Из-за ударной волны полностью обвалилась стена, отделявшая комнаты жилища.
Соответствующую информацию сообщает портал 59.ru, отмечая, что о случившемся 13 августа происшествии стало известно лишь накануне. Согласно предварительным данным, единственным пострадавших оказался хозяин самоката, получивший ожоги 20% тела.