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В парке «Патриот» прошла жеребьевка конкурса военных топографов АрМИ-2021 «Меридиан»

Валентина Пескова
04:54 17.08.2021
В ходе жеребьевки стала известна очередность выступления команд и прохождение маршрутов.
В парке «Патриот» прошла жеребьевка конкурса военных топографов АрМИ-2021 «Меридиан»
© Фото: Минобороны РФ
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В конкурсе военных топографов, который в этом году пройдет впервые в рамках Армейских международных игр, участвует шесть стран: Россия, Белоруссия, Иран, Вьетнам, Лаос и Китай. В подмосковном парке «Патриот» состоялась жеребьевка, на которой в ходе розыгрыша в виде «колеса фортуны» определилась очередность выступления международных команд на АрМИ-2021.

Участники конкурса представили свои команды творческими номерами, а также исполнением национальных танцевальных и песенных композиций. Во время жеребьевки начальник топографической службы Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Зализнюк пожелал всем участниками честной и бескомпромиссной борьбы.

© Минобороны РФ

Конкурс «Меридиан» будет включать в себя три этапа. На первом участники соревнований выполняют упражнения по армейской тактической стрельбе из автомата. Второй, «Азимут» – позволит оценить умение участников ориентироваться на местности по компасу. На третьем этапе - «Топографический квадратлон» - участники соревнуются по специальным вопросам геодезии, картографии и геоинформатики.

Торжественное открытие конкурса «Меридиан» пройдет 23 августа в Парке культуры и отдыха «Патриот».

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