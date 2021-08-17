В парке «Патриот» прошла жеребьевка конкурса военных топографов АрМИ-2021 «Меридиан»

В конкурсе военных топографов, который в этом году пройдет впервые в рамках Армейских международных игр, участвует шесть стран: Россия, Белоруссия, Иран, Вьетнам, Лаос и Китай. В подмосковном парке «Патриот» состоялась жеребьевка, на которой в ходе розыгрыша в виде «колеса фортуны» определилась очередность выступления международных команд на АрМИ-2021.

Участники конкурса представили свои команды творческими номерами, а также исполнением национальных танцевальных и песенных композиций. Во время жеребьевки начальник топографической службы Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Зализнюк пожелал всем участниками честной и бескомпромиссной борьбы.