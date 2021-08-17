Участники яхтенного похода «Паруса памяти Черного моря» прошли более 120 морских миль

Участники молодежного историко-патриотического яхтенного похода «Паруса памяти Черного моря» прошли уже более 120 морских миль. Отправившись из Севастополя 7 августа юные моряки в пунктах заходов своих яхт принимают участие в спортивных мероприятиях, посещают памятные места и музейные комплексы, а также соединения и воинские части Черноморского флота.

Маршрут передвижения проходит по пунктам Севастополь - Артек - Феодосия - Новороссийск - Керчь - Севастополь. Во время похода ребята осваивают основы управления парусным судном, учатся действовать в сложной обстановке, а также отрабатывают слаженность действий в составе экипажей.

В походе принимают участие 335 подростков, сообщил Отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Среди них - юнги «Юнармии», курсанты ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, студенты Морского колледжа Севастопольского государственного университета, представители МДЦ «Артек», кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, воспитанники Севастопольской детской морской флотилии, а также юнармейцы образовательных организаций города Севастополя.

В яхтенном переходе задействованы спасательное буксирное судно «СБ-5» и катер связи «КСВ-67» Черноморского флота, трехмачтовый фрегат «Херсонес», парусно-моторные яхты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова «Гермес», «Фиолент» и «Юнона», крейсерские яхты Государственного морского университета (ГМУ) имени адмирала Ф.Ф. Ушакова «Спасибо» и «Успех», а также шхуна МДЦ «Артек» «Святая Татьяна».