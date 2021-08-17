В двух христианских деревнях в Сирии восстановили электроснабжение

Две небольшие христианские деревни Наймия и Халия, располагающиеся в горной Латакии в Сирии, попали в число мест, где боевики бесчинствовали особенно жестоко. При вторжении в Наймию гнев террористов сразу же обрушился на старинную церковь общины. В первую очередь уничтожили крест.

«Первым делом пытались уничтожить церковь... Сейчас, зайдя внутрь, вы увидите следы пожара. Все убранство было разграблено, ничего не успели спасти. Нужно было самим как-то выбираться», - рассказал глава поселения Фарах Аль-Амжан.

Христианские населенные пункты Наймию и Халию боевики держали в страхе пять лет с 2012 года. Выбить из деревень, в которых проживает в общем счете около трех тысяч человек, террористов армии Сирии удалось при поддержке российских ВКС.

Когда боевики бежали, они разрушили все, что смогли. В том числе были уничтожены линии электропередач. Свет в храме и домах местных жителей несколько лет источали лишь лампады и свечи.

Теперь эти деревни снова связаны энергосетью. Вместе с электрическим светом сюда возвращается и свет просвещения.

«Только представьте себе, в нашей деревне есть школа. Там учатся 380 учеников. Как организовать учебный процесс без электричества?» - подметил Фарах Аль-Амжан.

Проводить заново электролинию в горной местности нелегко. Тяжелую технику трудно сюда доставить. Но несмотря на это работа идет.

«Электричество в деревню Халия поступает от центральной электросети из Латакии. Далее мы протянули линию электропередачи до деревни Наймия - два километра по прямой. Жители двух деревень будут обеспечены электричеством», - объяснил инженер энергетической компании Ибрагим Раис.

От одного столба к другому, провода будут дальше тянуться в горы, возвращая в дома, храмы и школы свет цивилизации. И скоро каждый мирный житель сможет забыть о лампадах и снова включить телевизор.