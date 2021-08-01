Командующий ВДВ рассказал о разработке новой защиты для БМД-4М

Новая, модернизированная версия боевой машины десанта БМД-4М в будущем может быть оснащена новым комплексом защиты. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

«С учетом спектра задач, который возлагается на воздушно-десантные войска, в том числе и для действий в качестве сухопутных группировок, разработан комплект защиты для этой боевой машины», - заявил глава воздушно-десантных войск.

По словам Сердюкова, новый комплекс защиты для БМД-4М уже разработан, а его создание продиктовано быстрыми изменениями средств поражения на поле боя.

«Да, он уже разработан, есть этот комплект. При модернизации машины конечно, будем предусматривать такие варианты, потому что все быстро изменяется, в том числе и средства поражения на поле боя», - объяснил командующий ВДВ.

БМД-4М – боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. БМД предназначена для транспортировки личного состава ВДВ, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

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