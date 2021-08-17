Армия Около 300 тонн воды доставили спецтехникой ЦВО к очагам природных пожаров в Мордовии Валентина Пескова Природные пожары бушуют в Мордовском государственном природном заповеднике в Темниковском районе республики. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Экипажи авторазливочных станций АРС-14КМ полка РХБЗ Центрального военного округа доставили около 300 тонн воды в Темниковский район Республики Мордовия, где бушует природный пожар. Военные, работающие в очагах возгорания, доставляют воду в труднодоступные районы Мордовского государственного природного заповедника для перекачки в пожарные автоцистерны. В соответствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина из Самарской области в Республику Мордовия для помощи в тушении природного пожара направлено подразделение в составе 10 единиц техники и 28 военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика