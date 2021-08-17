СМИ: возгорание зафиксировано на японской АЭС
СМИ сообщили о активировании пожарной сигнализации на японской АЭС «Хамаока».
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Пресса сообщила о возгорании, произошедшем в помещении турбинного зала на территории атомной электростанции «Хамаока». Инцидент случился в японской префектуре Сидзуока.
Согласно информации СМИ, на месте наблюдается задымление. Как уточняется, сигнализация, сообщающая о пожаре, сработала в турбинном зале пятого реактора АЭС.
Данных о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Об этом пишет агентство Kyodo News.