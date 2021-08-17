В стране и мире СМИ: возгорание зафиксировано на японской АЭС Анна Берестовая СМИ сообщили о активировании пожарной сигнализации на японской АЭС «Хамаока». © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пресса сообщила о возгорании, произошедшем в помещении турбинного зала на территории атомной электростанции «Хамаока». Инцидент случился в японской префектуре Сидзуока. Согласно информации СМИ, на месте наблюдается задымление. Как уточняется, сигнализация, сообщающая о пожаре, сработала в турбинном зале пятого реактора АЭС. Данных о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Об этом пишет агентство Kyodo News. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика