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Евменов: ВМФ получит всю серию из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 до 2024 года

Анна Берестовая
00:01 18.08.2021
Серия из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 войдет в состав ВМФ до 2024 года.
Евменов: ВМФ получит всю серию из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 до 2024 года
© Фото: Минобороны России
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Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов сообщил, что до 2024 года Военно-морской флот России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на «Адмиралтейских верфях» специально для оснащения Подводных сил Тихоокеанского флота.

© Минобороны России

«В настоящее время госиспытания проходит уже третья подводная лодка из этой серии - «Магадан». Эти подводные лодки обладают отличными характеристиками скрытности и оснащены высокоточным оружием, что позволяет им эффективно выполнять задачи по предназначению», - указал он по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения.

© Минобороны России

В понедельник, 16 августа, АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) приступило к государственным испытаниям большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 «Магадан».

© Минобороны России

В ходе испытаний специалистам предприятия и экипажу ДЭПЛ «Магадан» предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов.

В ходе выполнения программы испытаний подводная лодка также осуществит глубоководные погружения,  время которых будет произведена оценка управляемости корабля на разных ходовых глубинах. После отработки программы государственных испытаний «Магадан» вернется на предприятие, где пройдет ревизию и чистовую отделку.

© Минобороны России

«Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота. Спущена на воду 26 марта текущего года в высокой, 91%, степени готовности. Подводная лодка была заложена 1 ноября 2019 года и в ноябре 2021 года будет передана в состав Военно-морского флота России.

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