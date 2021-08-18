Евменов: ВМФ получит всю серию из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 до 2024 года

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В ходе испытаний специалистам предприятия и экипажу ДЭПЛ «Магадан» предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов.

В ходе выполнения программы испытаний подводная лодка также осуществит глубоководные погружения, время которых будет произведена оценка управляемости корабля на разных ходовых глубинах. После отработки программы государственных испытаний «Магадан» вернется на предприятие, где пройдет ревизию и чистовую отделку.