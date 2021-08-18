Евменов: ВМФ получит всю серию из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 до 2024 года
Серия из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 войдет в состав ВМФ до 2024 года.
© Фото: Минобороны России
Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов сообщил, что до 2024 года Военно-морской флот России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на «Адмиралтейских верфях» специально для оснащения Подводных сил Тихоокеанского флота.