Крупный лесной пожар бушует на юго-востоке Франции

Во французском департаменте Вар на юго-востоке страны стремительно распространяется сильный лесной пожар. Очаг первоначального возгорания образовался на стоянке автодороги А75, недалеко от города Гонфарон.

«Крупный пожар распространяется по территории департамента Вар, чему способствуют сложившиеся метеоусловия. На месте находится префект департамента, я сам внимательно слежу за ситуацией», - сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Как пишет газета Var-matin, огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса и кустарников. В тушении природного возгорания задействовано около 600 пожарных из ближайших населенных пунктов, а также еще 65 специалистов из соседнего департамента Приморские Альпы. Также привлечена техника в количестве девяти самолетов и трех вертолетов.

Власти проводят эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов. В данном регионе Франции уже несколько дней подряд стоит жара. Столбик термометра вплотную приближается к отметке 40 градусов.