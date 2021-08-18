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«Трассу проверял лично на Т-80»: Сергей Шойгу рассказал о подготовке к «Танковому биатлону» и другим конкурсам АрМИ-2021

Алексей Курильченко
00:00 18.08.2021
Министр обороны РФ рассказал о ходе подготовки к АрМИ-2021 и форуму «Армия», а также поделился историями с полей прошлых Игр.
«Трассу проверял лично на Т-80»: Сергей Шойгу рассказал о подготовке к «Танковому биатлону» и другим конкурсам АрМИ-2021
© Фото: Красная звезда
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В преддверии старта Армейских международных игр-2021 министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью газете «Красная звезда». Глава оборонного ведомства уделил большое внимание одному из самых зрелищных конкурсов Игр - «Танковому биатлону». По словам министра, идея создать мотивирующие военнослужащих игры появилась в 2013 году.

«Требовалось усовершенствовать формы обучения личного состава путем широкого внедрения принципа состязательности, чтобы вовлечь в соревнования практически всех без исключения военнослужащих, кто служит на высокотехнологичной технике. Исходя из этого, мы решили провести в Вооруженных Силах состязания сначала в танковых войсках – придумали "Танковый биатлон", это было в 2013 году… Да, это действительно была моя идея, потому что хотелось внести какую-то интересную форму в боевую учебу, придать ей новый импульс благодаря состязательности, сделать ее в этом плане зрелищной, популярной среди военнослужащих», - рассказал Шойгу.

В 2021 году в конкурсах АрМИ будут участвовать более 280 команд из 43 государств. Шесть стран направят свои команды впервые – это Бразилия, Буркина-Фасо, Кипр, Малайзия, Камерун и Эквадор. Большое количество участников требует уделять должное внимание подготовке площадок и полигонов. Качество трасс для «Биатлона» министр обороны проверил лично.

«Кстати, готовность трассы "Танкового биатлона" мы с начальником Генштаба проверили лично. Я управлял Т-80, а он – Т-72», - сказал министр.

Некоторые команды, в частности Китай и Индия, участвуют в Играх на собственной технике. Это означает, что зачастую предпринимаются попытки превратить танк в подобие гоночного болида.

«Параллельно идет облегчение веса за счет использования новых материалов, кто-то делает новые катки, много чего еще. Я хочу, чтобы читатели понимали, что это уже даже не "Формула-1". Потому что здесь надо обеспечить много разных вещей. При облегчении надо сохранить соответствующую защиту, при скорости надо сохранить проходимость, а еще надо сохранить живучесть, скорострельность, возможность выполнять задачу и днем, и ночью, и много чего еще», - отметил министр.

При этом случаются и попытки «улучшить» танк в обход правилам. Однако от столь радикальных решений больше вреда, чем пользы.

«Был случай, когда одна из команд пыталась облегчить танк до максимума и практически напрямую соединила кабели связи. Провода скрутили, убрали, в результате у экипажа на втором круге где-то что-то рассоединилось, связь была потеряна. А потеря связи – потеря управления», - рассказал Шойгу.

В 2021 году на Армейских играх пройдет 33 конкурса, в том числе три новых. Первый из них «Тактический стрелок» - динамичное состязание по армейской тактической стрельбе. Второе - «Меридиан», состязание военных топографов. Третий новый конкурс может показаться нетипичным для армейских соревнований.

«Ну и поскольку не одними "боевыми действиями" мы живы, 20 команд из разных стран готовятся принять участие в конкурсе "Армия Культуры". Это не конкурс самодеятельности - в нем выступят профессиональные артисты, которые представят творческие коллективы вооруженных сил своих стран», - сообщил Шойгу.

Одновременно с Армейскими играми пройдет Международный военно-технический форум «Армия». По словам министра обороны, это позволяет делегациям не только показать выставочные образцы своей техники, но и продемонстрировать их в действии. В этом году, отметил министр, готовность участвовать в форуме подтвердили 97 стран. Делегации 34 из них будут возглавляться руководством военных ведомств. На форуме российская сторона планирует заключить 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей, отметил министр.

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