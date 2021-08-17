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Военные инженеры РФ передали белорусской команде спецтехнику для конкурса Арми-2021 «Открытая вода»

Алексей Курильченко
21:30 17.08.2021
Российские военнослужащие передали белорусским коллегам спецтехнику инженерных войск для участия в международном конкурсе «Открытая вода» АрМИ-2021.
Военные инженеры РФ передали белорусской команде спецтехнику для конкурса Арми-2021 «Открытая вода»
© Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Вантовый во Владимирской области состоялась церемония передачи специальной техники инженерных войск команде из Белоруссии для участия в международном конкурсе понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» Армейских международных игр-2021.

Российские военнослужащие передали белорусским коллегам около 20 образцов техники, среди которых плавающие транспортеры ПТС-2, путепрокладчики БАТ-2, паромно-мостовые машины ПММ-2М, понтонный парк ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Также для военнослужащих были организованы мастер-классы по управлению и применению данной техники.

Переданная техника инженерных войск позволяет вести инженерную разведку, наводить паромную переправу и доставлять бронетехнику через водную преграду. В ближайшее время белорусская команда приступит к проведению тренировок.

В конкурсе понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода», который пройдет в рамках Международных армейских игр-2021, примут участие военные инженеры из России и Белоруссии. Состав команды - более 60 человек. Конкурс предусматривает прохождение командами шести этапов специализированной эстафеты с форсированием водной преграды и наведением понтонной переправы на реке шириной до 300 метров.

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