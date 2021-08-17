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Хабенский: на средства от продажи работ Шойгу оказана помощь 23 детям и молодым взрослым

Алексей Курильченко
19:08 17.08.2021
На средства от продажи работ Шойгу оказана помощь 23 детям и молодым взрослым.
Хабенский: на средства от продажи работ Шойгу оказана помощь 23 детям и молодым взрослым
© Фото: ТРК "Звезда"
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Благодаря средствам, вырученным от продажи в ходе аукциона картин и других работ министра обороны РФ Сергея Шойгу, Благотворительный фонд Константина Хабенского уже оказал помощь 23 детям и молодым взрослым, сообщил журналистам Константин Хабенский на брифинге в Русском географическом обществе.

Картины и другие творческие работы главы военного ведомства, который также является президентом РГО, были проданы в середине мая на благотворительном аукционе «Творчество ради жизни», который прошел в штаб-квартире Русского географического общества в Москве. Как сообщалось ранее, по итогам аукциона от продажи работ министра в фонд было направлено 40 миллионов рублей.

«На сегодняшний день более 10 миллионов уже израсходованы на лечение и реабилитацию 23 детей и молодых взрослых», - рассказал Константин Хабенский.

Он уточнил, что на аукционе в мае были проданы все представленные работы Шойгу, причем особый интерес у покупателей вызвал стол, изготовленный вручную из цельного массива дерева.

«Я бы сам, наверное, его приобрел, если бы смог переиграть игроков, но нет, он ушел к другим людям», - поделился впечатлениями народный артист РФ и основатель благотворительного фонда.

Константин отметил, что потраченная четверть средств была направлена на оказание различной адресной помощи: одному ребенку была оплачена протонная лучевая терапия, двум детям приобретена шунтирующая система, двенадцать подопечных фонда получили необходимую помощь в виде лекарственных препаратов, в том числе один из них дополнительно прошел курс реабилитации, еще восемь смогли пройти курс системной психофизической реабилитации.

Хабенский добавил, что оставшуюся часть средств фонд также направит на приобретение лекарственных препаратов и оплату высокотехнологичного лечения.

Основатель фонда выразил благодарность Сергею Шойгу за предоставление своих работ на аукционе и поддержку деятельности фонда.

«Я уполномочен от нашего фонда сказать спасибо и выразить большую благодарность Сергею Кужугетовичу за то, что он решил выставить лоты на благотворительном аукционе. Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек, здесь дело в том, что он участвует», - отметил Константин Хабенский.

Он также добавил, что фонд заработал себе имя честной работой, что подтверждается отчетами и прозрачностью, и добавил, что «именно поэтому государство обращает внимание на деятельность фонда».

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