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На конкурсе АрМИ-2021 «Воин мира» сборная РФ впервые посоревнуется с командой Катара

Алексей Курильченко
19:36 17.08.2021
Впервые в ходе конкурса АрМИ «Воин мира» сборная России посоревнуется с командой из государства Катар на территории Армении.
На конкурсе АрМИ-2021 «Воин мира» сборная РФ впервые посоревнуется с командой Катара
© Фото: Peter Giovannini imageBROKER.com Globallookpress
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Впервые в ходе конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проводимого в рамках Армейских международных игр, сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации посоревнуется с командой из государства Катар.

Отличием сборной Катара от других стран станет отсутствие девушки в составе команды. По условиям конкурса в каждой команде должны быть три мужчины и одна девушка.

В текущем году военнослужащие Катара в первый раз примут участие в конкурсе «Воин мира», который пройдет на территории Армении с 22 августа по 1 сентября. Всего в конкурсе примут участие военнослужащие 6-ти стран: Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Греция и Катар.

Ранее с начала текущего года среди военнослужащих ВС РФ в различных городах России прошли отборочные этапы конкурса. В частности, на Всеармейском этапе, прошедшем в Севастополе на базе соединения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), были отобраны лучшие военнослужащие по итогам состязаний.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

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