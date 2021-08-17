Военные медики РФ ознакомились с материальной базой конкурса «Военно-медицинская эстафета»
Российская сборная военных медиков ознакомилась с материальной базой основных этапов «Военно-медицинской эстафеты».
© Фото: Минобороны РФ
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Военные медики РФ ознакомились с материальной базой конкурса «Военно-медицинская эстафета»
Российская сборная военных медиков ознакомилась с материальной базой основных этапов «Военно-медицинской эстафеты».
© Фото: Минобороны РФ
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