Армия Военные моряки примут участие в виртуальном туре по крейсеру «Аврора» Алексей Курильченко Военные моряки примут участие в виртуальном туре по крейсеру «Аврора» – на портале Президентской библиотеки. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В соответствии с Указаниями Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова по организации военно-исторической работы в году 325-летия Российского флота, военные моряки частей и соединений, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, а также курсанты военно-морских учебных заведений смогут посетить легендарный крейсер «Аврора» и увидеть экспонаты, в том числе ранее недоступные для осмотра. Это стало возможным благодаря виртуальному туру, который был создан Президентской библиотекой совместно с Центральным военно-морским музеем. © Минобороны РФ Из любого уголка мира теперь можно не только совершить прогулку по военному кораблю, но и взглянуть на него с высоты птичьего полета, в подробностях рассмотреть местоположение крейсера и масштабы на карте города, полюбоваться панорамами Петербурга с необычного ракурса. © Минобороны РФ Виртуальным посетителям для осмотра открыты верхняя палуба, в том числе боевая рубка, машинное и котельное отделения, корабельный лазарет, церковь и другие помещения «Авроры». Экспонаты корабля-музея рассказывают о его истории, службе и быте моряков, участии в дальних боевых походах, революционных событиях 1917 года, Великой Отечественной войне. Отдельная экспозиция посвящена истории медицины на флоте. © Минобороны РФ Сотрудники филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» отобрали для более детального представления наиболее интересные, ключевые объекты экспозиции. Каждый из них сопровождается исчерпывающей информацией о самом экспонате и его истории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика