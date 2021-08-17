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Военные моряки примут участие в виртуальном туре по крейсеру «Аврора»

Алексей Курильченко
19:18 17.08.2021
Военные моряки примут участие в виртуальном туре по крейсеру «Аврора» – на портале Президентской библиотеки.
Военные моряки примут участие в виртуальном туре по крейсеру «Аврора»
© Фото: Минобороны РФ
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В соответствии с Указаниями Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова по организации военно-исторической работы в году 325-летия Российского флота, военные моряки частей и соединений, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, а также курсанты военно-морских учебных заведений смогут посетить легендарный крейсер «Аврора» и увидеть экспонаты, в том числе ранее недоступные для осмотра. Это стало возможным благодаря виртуальному туру, который был создан Президентской библиотекой совместно с Центральным военно-морским музеем.

© Минобороны РФ

Из любого уголка мира теперь можно не только совершить прогулку по военному кораблю, но и взглянуть на него с высоты птичьего полета, в подробностях рассмотреть местоположение крейсера и масштабы на карте города, полюбоваться панорамами Петербурга с необычного ракурса.

© Минобороны РФ

Виртуальным посетителям для осмотра открыты верхняя палуба, в том числе боевая рубка, машинное и котельное отделения, корабельный лазарет, церковь и другие помещения «Авроры». Экспонаты корабля-музея рассказывают о его истории, службе и быте моряков, участии в дальних боевых походах, революционных событиях 1917 года, Великой Отечественной войне. Отдельная экспозиция посвящена истории медицины на флоте.

© Минобороны РФ

Сотрудники филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» отобрали для более детального представления наиболее интересные, ключевые объекты экспозиции. Каждый из них сопровождается исчерпывающей информацией о самом экспонате и его истории.

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