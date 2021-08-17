Военные моряки примут участие в виртуальном туре по крейсеру «Аврора»
Военные моряки примут участие в виртуальном туре по крейсеру «Аврора» – на портале Президентской библиотеки.
© Фото: Минобороны РФ
В соответствии с Указаниями Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова по организации военно-исторической работы в году 325-летия Российского флота, военные моряки частей и соединений, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, а также курсанты военно-морских учебных заведений смогут посетить легендарный крейсер «Аврора» и увидеть экспонаты, в том числе ранее недоступные для осмотра. Это стало возможным благодаря виртуальному туру, который был создан Президентской библиотекой совместно с Центральным военно-морским музеем.