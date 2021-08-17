Сводная тренировка «гонки капитанов» АрМИ-2021 завершилась в Воронежской области
В рамках конкурса «Мастера автобронетанковой техники» каждый капитан прошел трассу с искусственными препятствиями и финишировал стрельбой из АК-74М.
© Фото: Минобороны РФ
Капитаны команд из стран, которые являются участницами конкурса Армейских международных игр - 2021 «Мастера автобронетанковой техники», завершили сводную тренировку в Воронежской области.
Каждый из военнослужащих, принимающий участие в «гонке капитанов» на трассе 7,6 км на время, прошел искусственные препятствия с маневрированием: змейки, косогоры, рвы и развороты в ограниченных пространствах, а затем вышел на дистанцию естественного серпантина с преодолением водной преграды. Завершилась гонка точной стрельбой ее участников из автоматов АК-74М.