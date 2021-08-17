Армия Сводная тренировка «гонки капитанов» АрМИ-2021 завершилась в Воронежской области Валентина Пескова В рамках конкурса «Мастера автобронетанковой техники» каждый капитан прошел трассу с искусственными препятствиями и финишировал стрельбой из АК-74М. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Капитаны команд из стран, которые являются участницами конкурса Армейских международных игр - 2021 «Мастера автобронетанковой техники», завершили сводную тренировку в Воронежской области. Каждый из военнослужащих, принимающий участие в «гонке капитанов» на трассе 7,6 км на время, прошел искусственные препятствия с маневрированием: змейки, косогоры, рвы и развороты в ограниченных пространствах, а затем вышел на дистанцию естественного серпантина с преодолением водной преграды. Завершилась гонка точной стрельбой ее участников из автоматов АК-74М. © Минобороны РФ Первыми на старт соревнований в гонках всех этапов выйдет команда Узбекистана. Второй выступит команда из России. Замыкают тройку спортсмены из Беларуси. За ними на старт выйдут военнослужащие Египта, а пятой приступит к стартам Китайская сборная. © Минобороны РФ Пилоты грузовых, легковых, ремонтных автомобилей и их капитаны будут состязаться с 23 по 29 августа на автомобильном полигоне. © Минобороны РФ Всего для участия в международных соревнованиях прибыло более 100 военных спортсменов из Беларуси, Египта, Китая, Узбекистана и России. Торжественное открытие намечено на 18.00 22 августа и должно пройти в городе Острогожск Воронежской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика