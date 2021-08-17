«Мастера автобронетанковой техники»: военнослужащие эвакуировали «подбитые» танки в Воронежской области

Расчеты такелажных команд эвакуировали условно подбитые танки в ходе подготовки к конкурсу «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021 в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-центр Армейских международных игр - 2021 (АрМИ-2021).

«Для подготовки к этапу одиночной гонки расчеты из двух военнослужащих отрабатывали на время загрузку танка Т-72 на трал, прогон по трассе, разгрузку и отцепку прицепного устройства в ограниченном проезде», - говорится в сообщении.

В соответствии с жеребьевкой в гонках всех этапов соревнований первой на старт выйдет команда Узбекистана. Вторыми выступят военнослужащие из России. Далее стартуют спортсмены из Белоруссии, Египта и Китая.

Водители грузовых, легковых, ремонтных автомобилей будут состязаться с 23 по 29 августа на автомобильном полигоне. Максимальная дистанция трассы более чем с 20 препятствиями составит 7,6 км.

В ходе прохождения командной эстафеты - одного из самых сложных этапов состязаний - экипажи и военные водители пройдут искусственные препятствия, змейки, косогоры, рвы, развороты в ограниченных пространствах и выйдут на дистанцию естественного серпантина с преодолением водной преграды.

Всего для участия в международных соревнованиях прибыло более 100 военных спортсменов из Белоруссии, Египта, Китая, Узбекистана и России.