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«Безопасный маршрут»: как военные инженеры из восьми стран готовятся к АрМИ-2021 в Тюменской области

Андрей Аркадьев
16:45 17.08.2021
Открытие конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» состоится 22 августа, финальный заезд, награждение победителей и закрытие - 30 августа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-центр Армейских международных игр-2021
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На полигоне Андреевский в Тюменской области в рамках подготовки к старту международного этапа конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» специалисты из Белоруссии, Египта, Венесуэлы, Лаоса, Вьетнама, России, Индии и Узбекистана приступили к тренировкам. Об этом сообщает пресс-центр Армейских международных игр - 2021 (АрМИ-2021).

В течение недели инструкторы Тюменского высшего военного командного училища будут готовить иностранных участников.

Военные инженеры в ходе тренировок на трассе длинной четыре километра отработают переправку вооружения и военной техники через водную преграду, отрывку котлованов длиной четыре метра и глубиной до метра, ювелирную постановку бревен при помощи путепрокладчиков БАТ.

В конкурсе «Инженерная формула» задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2 и машина для отрывки котлованов МДК-3.

В ходе соревнования «Безопасный маршрут» участникам на маршруте протяженностью до 3 000 метров предстоит проложить «безопасный маршрут», разобрав лесной завал, используя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудовать переходы через препятствия и навести 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ.

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