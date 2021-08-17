В Белоруссии разыграли командно-штабные машины для конкурса «Уверенный прием»

Участники Международного этапа конкурса «Уверенный прием» в ходе жеребьевки разыграли командно-штабные машины, радиостанции и оружие, которыми будут пользоваться во время соревнований. Об этом сообщили в пресс-центре Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021).

Представители команд под руководством главного судьи конкурса полковника Вадима Романива (Белоруссия) выбирали командно-штабные машины — Р-142Н, радиостанции Р-159 и Р-181-5НУ, а также автоматы АК-74.

После проведения жеребьевки военные специалисты приступили к приему и проверке техники.

«Команда Российской Федерации подготовлена более чем сильно, и мы рассчитываем только на призовые места. На данные момент прошла жеребьевка. Жеребьевкой мы довольны. Проводится прием техники, и мы готовы уже к состязаниям», - отметил руководитель российской команды полковник Дмитрий Степунин.

Мероприятие прошло на базе бригады связи Вооруженных Сил Белоруссии.