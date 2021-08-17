В Новочеркасске завершился второй этап всеармейских соревнований офицеров ЮВО «Командирские старты»
Около 100 офицеров выполнили стрельбы из пистолета Макарова, упражнения на силу, а также нормативы по плаванию и бегу на различные дистанции.
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Второй этап всеармейских соревнований на кубок командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) «Командирские старты» среди офицеров объединения завершился в Новочеркасске. В состязаниях приняли участие около 100 офицеров соединений и воинских частей 8-й общевойсковой армии ЮВО.