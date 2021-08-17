Армия В Новочеркасске завершился второй этап всеармейских соревнований офицеров ЮВО «Командирские старты» Валентина Пескова Около 100 офицеров выполнили стрельбы из пистолета Макарова, упражнения на силу, а также нормативы по плаванию и бегу на различные дистанции. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Второй этап всеармейских соревнований на кубок командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) «Командирские старты» среди офицеров объединения завершился в Новочеркасске. В состязаниях приняли участие около 100 офицеров соединений и воинских частей 8-й общевойсковой армии ЮВО. © Минобороны РФ Военнослужащие выполнили стрельбы из пистолета Макарова, упражнения на силу, плавание на 300, 200 и 100 метров, а также бег на 3000, 2000 и 1000 метров. Финальным испытанием для команд стала легкоатлетическая эстафета. © Минобороны РФ Победители и участники были награждены медалями, грамотами и кубками от Командования армии, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В командном первенстве среди воинских частей первое место заняли мотострелки из Волгограда, на втором оказались танкисты из поселка Персиановский Ростовской области, замкнули тройку победителей мотострелки из Ростова-на-Дону. © Минобороны РФ Среди специалистов первое место заняли офицеры-инженеры из поселка Персиановский, второе - офицеры-противотанкисты из хутора Чкалов Ростовской области, на третьем месте - также офицеры-связисты из Персиановского Ростовской области. © Минобороны РФ В личном первенстве в категории «командиры взводов» второй год подряд лидером соревнований становится старший лейтенант Колупаев Р. А. По итогам состязаний будет сформирована сборная команда общевойсковой армии, которая продолжит подготовку к III этапу Всеармейских соревнований на кубок командующего ЮВО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика