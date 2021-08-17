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Эстафета, подтягивание, стрельба: как военные разведчики разминаются перед конкурсом АрМИ в Новосибирске

Андрей Аркадьев
Надежда Котормус
13:47 17.08.2021
Участники конкурса «Отличники войсковой разведки» готовятся к основным стартам. Организаторы устроили для них спортивные состязания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Всего сутки прошли с приземления команд в сибирской столице, а уже представился шанс продемонстрировать соперникам, на что они способны. Спортивные игры для участников АрМИ - как разведка боем перед официальным стартом.

На играх пока противостояние символическое, но уже через несколько дней после официального старта конкурса победа станет принципиальной. Военнослужащим надо пройти стометровую эстафету, выполнить стрельбу. Предстоят состязания на скорость, выносливость и ловкость.

Для сборной Индии праздник стал двойным - на плацу в этот день они встретили 75-летний юбилей независимости родной страны. Приняв поздравления, индийские военные не остались в долгу - угостили команды тортом. Где в незнакомой Сибири так быстро нашли угощения, разведчики не выдали.

За продолжением скромного солдатского банкета - в столовую. Здесь повара стараются угодить каждой команде. Гарниры и горячее на любой вкус. Много овощей  и фруктов, при таких нагрузках питание должно быть сбалансированным. После - отдых в казармах.

Приверженность к дисциплине китайской сборной заметна уже в казарме - никаких лишних деталей. С собой привезли мягкие одеяла - и те сложили в специальные жесткие конструкции. Захватили в поездку и книги, например путеводитель по России, но читать особо некогда. Все ближайшие дни перед открытием игр расписаны буквально по часам. Впереди инструкторско-методические занятия по каждому этапу и, наконец, сама борьба за звание лучших в войсковой разведке.

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