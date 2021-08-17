Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российские военные инспекторы опробовали катарские патрульные машины для конкурса АрМИ

Тимур Шерзад
13:59 17.08.2021
В предстоящем конкурсе «Дорожный патруль - 2021» военные инспекторы разных стран будут соревноваться в вождении автомобилей, точности стрельбы и прохождении специальных испытаний вроде тушения пожара от условного ДТП. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Команда российских военных инспекторов получила патрульные автомобили для конкурса АрМИ-2021 «Дорожный патруль», который пройдет в Катаре. 

Участникам конкурса выдали автомобили Nissan Sentra - катарская сторона приобрела их специально для соревнования. 

Принимая машины, российские военнослужащие провели комплекс проверочных мероприятий. Была проверена работоспособность ряда узлов, включая световые приборы и сигнальную установку, а также укомплектованность автомобилей аптечками, огнетушителями, домкратами и другими необходимыми средствами. 

Также российские военные автоинспекторы получили оружие и бронежилеты. Им предоставили автоматы АКМ и пистолеты Glock. 

В предстоящем конкурсе «Дорожный патруль - 2021» военные инспекторы разных стран будут соревноваться в вождении автомобилей, точности стрельбы и прохождении специальных испытаний вроде тушения пожара от условного ДТП. 

Длина трассы составит 3,5 километра, на ней располагаются сложные препятствия вроде косогора, эстакады, холма и железнодорожного переезда. Также придется выполнить приемы экстремального вождения вроде «габаритного дворика», «змейки» и «восьмерки». 

Конкурс пройдет на базе сил военной полиции Катара с 22 по 26 августа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:13 Армия
Шойгу передал земельный участок Минобороны Красноярскому краю
14:33 В стране и мире
Следователи возбудили уголовное дело после крушения Ил-112В в Подмосковье
13:21 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры взрыва упавшего Ил-112 в Подмосковье
13:26 В стране и мире
Лавров назвал «обвалом» ситуацию в Афганистане после ухода США и НАТО
12:16 В стране и мире
Мишустин заявил о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года
Популярное
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
МИД РФ: результат высокомерия НАТО - беспардонные просьбы к ОДКБ открыть границы
В небе Узбекистана столкнулись МиГ-29 и афганский Embraer
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.