Армия Российские военные инспекторы опробовали катарские патрульные машины для конкурса АрМИ Тимур Шерзад В предстоящем конкурсе «Дорожный патруль - 2021» военные инспекторы разных стран будут соревноваться в вождении автомобилей, точности стрельбы и прохождении специальных испытаний вроде тушения пожара от условного ДТП. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Команда российских военных инспекторов получила патрульные автомобили для конкурса АрМИ-2021 «Дорожный патруль», который пройдет в Катаре. Участникам конкурса выдали автомобили Nissan Sentra - катарская сторона приобрела их специально для соревнования. Принимая машины, российские военнослужащие провели комплекс проверочных мероприятий. Была проверена работоспособность ряда узлов, включая световые приборы и сигнальную установку, а также укомплектованность автомобилей аптечками, огнетушителями, домкратами и другими необходимыми средствами. Также российские военные автоинспекторы получили оружие и бронежилеты. Им предоставили автоматы АКМ и пистолеты Glock. В предстоящем конкурсе «Дорожный патруль - 2021» военные инспекторы разных стран будут соревноваться в вождении автомобилей, точности стрельбы и прохождении специальных испытаний вроде тушения пожара от условного ДТП. Длина трассы составит 3,5 километра, на ней располагаются сложные препятствия вроде косогора, эстакады, холма и железнодорожного переезда. Также придется выполнить приемы экстремального вождения вроде «габаритного дворика», «змейки» и «восьмерки». Конкурс пройдет на базе сил военной полиции Катара с 22 по 26 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика