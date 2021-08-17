Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вырученные от продажи работ Шойгу на благотворительном аукционе средства пошли на помощь 23-м людям

Анна Берестовая
Роман Закурдаев
01:29 17.08.2021
Инициатором акции выступил лично Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

За свою короткую жизнь Дина Сибгатулинна уже побывала не в одном  онкологическом центре. У девятилетней девочки из Татарстана рецидив.

«Говорит "мама, мне тяжело, у меня голова болит, как будто молотком стучат по голове"» , - описала мама Дины, Альбина Сибгатулинна.

Опухоль растет в опасной близости к органам зрения. Еще одну операцию проводить рискованно: Дина может ослепнуть. 

«Это у нас каждый день, каждый божий день. Мы живем и надеемся на хорошее. Охота же, чтобы дети родились и жили», - поделилась мать девочки.

Сейчас главная надежда семьи Сибгатулинных - Медицинский институт имени Березина в Петербурге. Это единственная клиника в России, где детям  проводят лучевую протонную терапию.

«Протоны разрушают ДНК патологической клетки, что в свою очередь ведет к ее гибели. В дальнейшем эта клетка не делится и наступает ремиссия», - объяснил врач-терапевт медицинского института Березина Денис Антипин.

Дорогостоящий курс лечения  был оплачен на средства,  вырученные Фондом Константина Хабенского на благотворительном аукционе «Творчество ради жизни». Этой весной он прошел на площадке штаб-квартиры Русского географического общества в Москве.

Инициатором акции выступил лично Сергей Шойгу. Главными лотами стали графика и живопись, а также работы из дерева, которые министр обороны создал своими руками. Для помощи онкобольным детям со всей страны на аукционе собрали 40 миллионов рублей. Часть средств уже в работе.

«Больше 10 миллионов направлены на лечение и на реабилитацию. Это 23 ребенка и молодые взрослые. Они абсолютно разные... Это в зависимости от возраста, это в зависимости от состояния, как вы понимаете, от диагноза», - рассказал актер Константин Хабенский, основатель Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Благодаря аукциону «Творчество ради жизни» 12-летний Саша Саренко из Ставропольского края прошел очередной курс реабилитации после операции по удалению опухоли мозга. А четырехлетнему Георгию Кварцхелии из Сочи на вырученные средства Фонд Хабенского приобрел препараты, которые блокируют онкологию.

«Эти дети нуждаются в лекарствах пожизненно. Им нельзя сказать, что сегодня есть лекарство, а завтра его нет. Есть такое добро, есть такие замечательные люди. Как пример, Сергей Кужугетович, который помог мне, моему ребенку», -  высказалась мама Георгия Кварцхелии.

Фонд Константина Хабенского оказал  адресную помощь уже более  трем тысячам детей с опухолями головного и спинного мозга. Над предложением Сергея Шойгу провести благотворительный аукцион там даже не раздумывали.

«Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек. Здесь дело в том – он участвует или нет.  Чем больше людей будут помогать фонду, тем больше шансов, что наши подопечные, дети, молодые взрослые, поправятся», - отметил Хабенский.  

Шанс поправиться теперь есть и у Дины Сибгатулинной. Она мечтает стать воспитателем в детском саду. Любит весну, потому что день рождения в марте, а еще  свой родной татарский поселок. И уже скучает по дому.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:55 В стране и мире
СМИ: возгорание зафиксировано на японской АЭС
01:56 В стране и мире
Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 1419 человек
01:24 Армия
Сводная тренировка «гонки капитанов» АрМИ-2021 завершилась в Воронежской области
00:12 Армия
Видео
Подразделения РХБЗ Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19
22:18 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места возможной утечки газов на промзоне в Екатеринбурге
Популярное
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
Названы восемь простых способов снизить давление
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.