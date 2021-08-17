Вырученные от продажи работ Шойгу на благотворительном аукционе средства пошли на помощь 23-м людям

За свою короткую жизнь Дина Сибгатулинна уже побывала не в одном онкологическом центре. У девятилетней девочки из Татарстана рецидив.

«Говорит "мама, мне тяжело, у меня голова болит, как будто молотком стучат по голове"» , - описала мама Дины, Альбина Сибгатулинна.

Опухоль растет в опасной близости к органам зрения. Еще одну операцию проводить рискованно: Дина может ослепнуть.

«Это у нас каждый день, каждый божий день. Мы живем и надеемся на хорошее. Охота же, чтобы дети родились и жили», - поделилась мать девочки.

Сейчас главная надежда семьи Сибгатулинных - Медицинский институт имени Березина в Петербурге. Это единственная клиника в России, где детям проводят лучевую протонную терапию.

«Протоны разрушают ДНК патологической клетки, что в свою очередь ведет к ее гибели. В дальнейшем эта клетка не делится и наступает ремиссия», - объяснил врач-терапевт медицинского института Березина Денис Антипин.

Дорогостоящий курс лечения был оплачен на средства, вырученные Фондом Константина Хабенского на благотворительном аукционе «Творчество ради жизни». Этой весной он прошел на площадке штаб-квартиры Русского географического общества в Москве.

Инициатором акции выступил лично Сергей Шойгу. Главными лотами стали графика и живопись, а также работы из дерева, которые министр обороны создал своими руками. Для помощи онкобольным детям со всей страны на аукционе собрали 40 миллионов рублей. Часть средств уже в работе.

«Больше 10 миллионов направлены на лечение и на реабилитацию. Это 23 ребенка и молодые взрослые. Они абсолютно разные... Это в зависимости от возраста, это в зависимости от состояния, как вы понимаете, от диагноза», - рассказал актер Константин Хабенский, основатель Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Благодаря аукциону «Творчество ради жизни» 12-летний Саша Саренко из Ставропольского края прошел очередной курс реабилитации после операции по удалению опухоли мозга. А четырехлетнему Георгию Кварцхелии из Сочи на вырученные средства Фонд Хабенского приобрел препараты, которые блокируют онкологию.

«Эти дети нуждаются в лекарствах пожизненно. Им нельзя сказать, что сегодня есть лекарство, а завтра его нет. Есть такое добро, есть такие замечательные люди. Как пример, Сергей Кужугетович, который помог мне, моему ребенку», - высказалась мама Георгия Кварцхелии.

Фонд Константина Хабенского оказал адресную помощь уже более трем тысячам детей с опухолями головного и спинного мозга. Над предложением Сергея Шойгу провести благотворительный аукцион там даже не раздумывали.

«Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек. Здесь дело в том – он участвует или нет. Чем больше людей будут помогать фонду, тем больше шансов, что наши подопечные, дети, молодые взрослые, поправятся», - отметил Хабенский.

Шанс поправиться теперь есть и у Дины Сибгатулинной. Она мечтает стать воспитателем в детском саду. Любит весну, потому что день рождения в марте, а еще свой родной татарский поселок. И уже скучает по дому.