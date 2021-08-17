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Российские артиллеристы перепашут снарядами полигон в Таджикистане

Андрей Аркадьев
12:08 17.08.2021
Учения на двух горных полигонах продлятся месяц. Планируются боевые стрельбы реактивных систем залпового огня, артиллерии, задействуют комплексы ПВО.
Российские артиллеристы перепашут снарядами полигон в Таджикистане
© Фото: Минобороны России
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Около тысячи военнослужащих 201-й военной базы в Таджикистане вышли на полигоны Ляур и Самбули, пишет пресс-служба Центрального военного округа. Артиллеристы, военные инженеры, специалисты ПВО, РЭБ, РХБЗ примут  участие в учениях, которые будут длиться месяц.

Артиллеристы выполнят стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», «Акация».

«Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности по навесной траектории из 120-мм минометов "Сани"», - говорится в сообщении.

Дивизион зенитных ракетных систем С-300 ПС вместе с расчетами переносных зенитных комплексов «Верба» и «Игла» отразят атаки с воздуха на объекты военной базы. Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотниками и средствами связи.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение Советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

«Сани» - возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания. В состав входят транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.

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