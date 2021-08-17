В стране и мире Аэропорт «Якутск» принял самолет-амфибию Бе-200 МЧС РФ для борьбы с лесными пожарами Алена Миронова Как ранее сообщали в региональном правительстве, теперь, с принятием в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы самолеты Бе-200 будут базироваться в аэропорту Якутска. © Видео: ss_ignatenko, Instagram © Фото: ss_ignatenko, Instagram Читайте нас на: Аэропорт «Якутск» принял самолет-амфибию Бе-200 МЧС России. Об этом сообщили в аэропорту. Как отмечается, самолет будет задействован в борьбе с лесными пожарами. Аэропорт способен принять практически все типы воздушных судов, включая и Бе-200, Ил-76. Как ранее сообщали в региональном правительстве, теперь, с принятием в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы самолеты Бе-200 будут базироваться в аэропорту Якутска. Росавиация присвоила взлетно-посадочной полосе аэропорта 1-ю категорию ИКАО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика