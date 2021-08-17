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Аэропорт «Якутск» принял самолет-амфибию Бе-200 МЧС РФ для борьбы с лесными пожарами

Алена Миронова
11:57 17.08.2021
Как ранее сообщали в региональном правительстве, теперь, с принятием в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы самолеты Бе-200 будут базироваться в аэропорту Якутска.
© Видео: ss_ignatenko, Instagram © Фото: ss_ignatenko, Instagram
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Аэропорт «Якутск» принял самолет-амфибию Бе-200 МЧС России. Об этом сообщили в аэропорту.

Как отмечается, самолет будет задействован в борьбе с лесными пожарами. 

Аэропорт способен принять практически все типы воздушных судов, включая и Бе-200, Ил-76. Как ранее сообщали в региональном правительстве, теперь, с принятием в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы самолеты Бе-200 будут базироваться в аэропорту Якутска.

Росавиация присвоила взлетно-посадочной полосе аэропорта 1-ю категорию ИКАО.

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